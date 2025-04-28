Чистый убыток Segezha по МСФО в IV квартале вырос на 33%, до 7,38 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group в IV квартале 2024 года по МСФО получил чистый убыток в размере 7,38 млрд рублей, что на 33% больше, чем годом ранее (5,55 млрд рублей) и на 37%, чем в предыдущем квартале (5,4 млрд рублей), сообщила компания.

Выручка Segezha в IV квартале выросла на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (24,8 млрд рублей) и снизилась на 4,4% по сравнению в предыдущим кварталом (27,1 млрд рублей), до 25,9 млрд рублей.

OIBDA холдинга составила 1,4 млрд рублей, меньше в 1,6 раза, чем в IV квартале 2023 года (2,28 млрд рублей) и вдвое меньше, чем в III квартале 2024 года (2,9 млрд рублей).

Рентабельность по OIBDA во IV квартале сложилась на уровне 5,4% (годом ранее - 9,2%, в предыдущем квартале 10,7%).

Результаты компании оказались примерно на уровне ожиданий рынка. Согласно составленному "Интерфаксом" консенсус-прогнозу, аналитики прогнозировали чистый убыток Segezha в IV квартале 2024 года на уровне 7,5 млрд рублей, выручку - 25,1 млрд рублей, OIBDA - 1,5 млрд рублей, рентабельность по OIBDA - 6,1%.

По итогам всего 2024 года показатель OIBDA Segezha по МСФО составил 10 млрд рублей, впервые за два постсанкционных года показав рост - на 8%. Годовая выручка холдинга увеличилась на 15% - до 101,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 9,8%.

Чистый убыток компании за 2024 год составил 22,3 млрд рублей, что на 33% больше, чем в 2023 году.

Производственные показатели Segezha за 2024 год увеличились: по объему круглого леса - на 18%, до 8,6 млн куб. м, выпуску бумаги - на 12%, до 360 тысяч тонн, пиломатериалов - на 10%, до 2,3 млн куб. м, березовой фанеры - на 6%, до 183 тысяч куб. м.

Чистый долг холдинга на 31 декабря 2024 года достиг 147,9 млрд рублей против 143,5 млрд рублей кварталом ранее.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

В настоящее время компания проводит по закрытой подписке размещение дополнительной эмиссии акций по цене 1,8 руб./бумага, участниками которой, как ожидается, станут АФК "Система" и банки-кредиторы компании. В случае размещения допэмиссии в полном объеме (62 млрд 760 млн акций), уставный капитал компании увеличится в 5 раз.