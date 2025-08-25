Минэнерго Казахстана сообщило о штатном транзите нефти через порт Усть-Луга

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Атака беспилотных летательных аппаратов на порт Усть-Луга не повлияла на транзит казахстанской нефти, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.

"По имеющейся информации вчерашняя атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области не повлияла на экспортные поставки по этому направлению. Транспортировка осуществляется в штатном режиме", - заявили в ведомстве.

Нефтепровод "Атырау - Самара" является вторым по объему экспорта казахстанской нефти на мировой рынок. Поставка нефти через нефтепровод "Атырау - Самара" и далее по системе ПАО "Транснефть" осуществляется до балтийского терминала Усть-Луга и черноморского порта Новороссийск."

Утром 24 августа в Усть-Луге загорелся терминал "НОВАТЭКа".

За первое полугодие 2025 года по нефтепроводу "Атырау-Самара" было транспортировано 5 млн тонн нефти, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За весь прошлый год объём транспортировки составил 10,4 млн тонн (на уровне 2023 года).