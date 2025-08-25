Поиск

Минэнерго Казахстана сообщило о штатном транзите нефти через порт Усть-Луга

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Атака беспилотных летательных аппаратов на порт Усть-Луга не повлияла на транзит казахстанской нефти, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.

"По имеющейся информации вчерашняя атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области не повлияла на экспортные поставки по этому направлению. Транспортировка осуществляется в штатном режиме", - заявили в ведомстве.

Нефтепровод "Атырау - Самара" является вторым по объему экспорта казахстанской нефти на мировой рынок. Поставка нефти через нефтепровод "Атырау - Самара" и далее по системе ПАО "Транснефть" осуществляется до балтийского терминала Усть-Луга и черноморского порта Новороссийск."

Утром 24 августа в Усть-Луге загорелся терминал "НОВАТЭКа".

За первое полугодие 2025 года по нефтепроводу "Атырау-Самара" было транспортировано 5 млн тонн нефти, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За весь прошлый год объём транспортировки составил 10,4 млн тонн (на уровне 2023 года).

НОВАТЭК Минэнерго Казахстан Атырау Усть-Луга Транснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7026 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });