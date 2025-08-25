Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

Фото: "Интерфакс"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, подскочил более чем на 15% в пятницу и на выходных обновил исторический максимум впервые за четыре года.

В ходе торгов на выходных стоимость эфира достигала $4 950. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года на уровне $4 866. С начала года криптовалюта прибавила более 40%, обогнав биткойн.

К 10:49 по московскому времени в понедельник эфир просел на 3,7% и торгуется у $4 610.

Поддержку мировым рынкам в пятницу оказали слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что риски для американского рынка труда выросли, что может потребовать корректировки денежно-кредитной политики.

"Реакция на криптовалютном рынке была быстрой и позитивной, - отметила Каталин Тишхаузер из Sygnum Bank. - В текущем бычьем цикле инвесторы быстро скупают активы на голубиных сигналах, а комментарии Пауэлла как раз стали одним из таких сигналов".

Спрос на эфир, в частности, обеспечили компании, специализирующиеся на покупке криптовалют. Такие компании владеют эфиром на сумму примерно $17 млрд, показывают данные StrategicEthReserve.xyz. Кроме того, чистый приток средств инвесторов в биржевые фонды, инвестирующие в эфир, в августе составил более $2,5 млрд.