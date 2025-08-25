Поиск

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года
Фото: "Интерфакс"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, подскочил более чем на 15% в пятницу и на выходных обновил исторический максимум впервые за четыре года.

В ходе торгов на выходных стоимость эфира достигала $4 950. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года на уровне $4 866. С начала года криптовалюта прибавила более 40%, обогнав биткойн.

К 10:49 по московскому времени в понедельник эфир просел на 3,7% и торгуется у $4 610.

Поддержку мировым рынкам в пятницу оказали слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что риски для американского рынка труда выросли, что может потребовать корректировки денежно-кредитной политики.

"Реакция на криптовалютном рынке была быстрой и позитивной, - отметила Каталин Тишхаузер из Sygnum Bank. - В текущем бычьем цикле инвесторы быстро скупают активы на голубиных сигналах, а комментарии Пауэлла как раз стали одним из таких сигналов".

Спрос на эфир, в частности, обеспечили компании, специализирующиеся на покупке криптовалют. Такие компании владеют эфиром на сумму примерно $17 млрд, показывают данные StrategicEthReserve.xyz. Кроме того, чистый приток средств инвесторов в биржевые фонды, инвестирующие в эфир, в августе составил более $2,5 млрд.

Ether Джером Пауэлл ФРС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7027 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });