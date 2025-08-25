"Петербургский нефтетерминал" впервые принял груз с моря

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) впервые провело операцию по приемке и отгрузке продуктов переработки пальмового и пальмоядрового масел из морского танкера в железнодорожные цистерны, сообщил ПНТ в Telegram.

"Первая реверсная операция - то есть прием груза с моря для дальнейшей железнодорожной отправки - знаменует новую эпоху в жизни терминала. До этого все операции были направлены исключительно на экспорт: погрузка наливных грузов с железной дороги, автотранспорта и речных судов в морские танкеры", - говорится в сообщении.

Теперь терминал может работать и в обратном направлении, принимая импортные наливные грузы и обеспечивая их доставку во внутренние регионы России и страны СНГ.

Ранее ПНТ специализировался преимущественно на экспорте нефтепродуктов, однако с 2022 года начал реализацию программы диверсификации грузовой базы.

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.