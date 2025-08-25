Thoma Bravo покупает разработчика ПО Verint с оценкой в $2 млрд с учетом долга

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Thoma Bravo купит Verint Systems, разработчика программного обеспечения для call-центров, примерно за $1,23 млрд.

Как сообщает Verint, компании заключили окончательное соглашение, в рамках которого Thoma Bravo заплатит по $20,5 за акцию Verint. Это на 18% выше котировок на закрытие торгов 25 июня, за день до появления в СМИ сообщений о возможной сделке.

Стороны оценили стоимость Verint с учетом долга в $2 млрд.

Сделка была одобрена советом директоров Verint, ее закрытие ожидается до конца текущего финансового года компании (31 января 2026 года). После завершения транзакции акции компании перестанут торговаться на бирже.

Verint сообщила, что в связи с предстоящей сделкой приостановит публикацию квартальной отчетности, а также выкуп собственных акций в рамках анонсированной ранее программы buyback.

С начала 2025 года капитализация Verint сократилась на 25,4%.