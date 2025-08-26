Поиск

Задолженность населения РФ по ипотеке в июле выросла на 0,7%

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Задолженность населения РФ по ипотеке с учетом сделок секьюритизации в июле выросла на 0,7% против 0,6% месяцем ранее, портфель потребительских кредитов сократился на 0,5% после падения на 0,8% в июне, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

"По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке продолжила умеренно расти (+0,7% после +0,6% в июне), что сопоставимо со среднемесячным приростом за второе полугодие 2024 года (+0,5%), когда уже перестала действовать массовая "Льготная ипотека", - говорится в обзоре.

Ипотечный портфель на балансе банков также увеличился - на 0,9% (+0,7% в июне).

Объемы выдач ипотеки выросли на 15%, до 356 млрд рублей после 309 млрд рублей в июне. Основной объем кредитов (порядка 85%) по-прежнему выдавался по госпрограммам, в частности, на "Семейную ипотеку" пришлось 256 млрд рублей (220 млрд рублей в июне).

Рост выдач поддерживала повышенная субсидия Минфина по "Семейной ипотеке" и "Дальневосточной и арктической ипотеке", которая действовала до 7 августа. Затем в августе меру поддержки продлили до 1 ноября 2025 года, сократив при этом размер возмещения на 0,5 процентного пункта (п.п.).

ЦБ отмечает, что выдачи рыночной ипотеки остаются низкими (60 млрд рублей) в условиях высоких ставок. В конце июля средняя ставка по рыночным программам составляла 23,1% годовых (по сравнению с концом июня она уменьшилась на 1,8 п.п.).

В июле, по предварительным данным, портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 0,5% после падения на 0,8% в июне. Кредиты наличными по прежнему выдавались не очень активно, несмотря на некоторое смягчение денежно-кредитный условий, ставки по ним все еще высокие. Кредитные карты, напротив, пользовались спросом из-за наличия беспроцентного льготного периода.

Автокредитование активно росло второй месяц подряд (+2,3% после +2,5% в июне). Спрос стимулировали маркетинговые акции дилеров, а также программы кредитования с субсидией автопроизводителей. Кроме того, в конце мая программа льготного кредитования для покупки отечественных автомобилей была расширена на многодетные семьи.

ЦБ РФ Банк России
