Поиск

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в июле до 0,4% с 1% в июне

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в июле 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения на 1,0% в июне (оценка уточнена с 1,1%), 0,7% в мае (оценка уточнена с 0,8%), 1,5% в апреле (уточнена с 1,4%), на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-июль 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,1% в годовом выражении.

Минэкономразвития отметило, что оценки ВВП по месяцам были уточнены в связи с пересмотром Росстатом статистики по промышленному производству в 2024 году и I полугодии 2025 года.

Как сообщалось, ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0-2,0%. При этом в комментариях к прогнозу ЦБ оценивал рост ВВП во II квартала на уровне 1,8%, а Росстат оценил рост во II квартале на уровне 1,1%, поэтому динамика ВВП пока идет ниже ожидаемой средней траектории ЦБ.

Минэкономразвития в базовом сценарии (от апреля) прогнозировало рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%, в 2026 году - 2,4%, в начале сентября представит уточненный прогноз, в котором с большой вероятностью понизит оценку на 2025 год.

Аналитики, опрошенные в начале августа "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,7%.

Минэкономразвития РФ Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Рост зарплат в РФ в июне ускорился до 5,1% в реальном выражении после 4,2% в мае

Безработица в РФ в июле третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,2%

Росстат оценил рост ВВП в I полугодии в 1,2%

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });