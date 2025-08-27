Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в июле до 0,4% с 1% в июне

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в июле 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения на 1,0% в июне (оценка уточнена с 1,1%), 0,7% в мае (оценка уточнена с 0,8%), 1,5% в апреле (уточнена с 1,4%), на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-июль 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,1% в годовом выражении.

Минэкономразвития отметило, что оценки ВВП по месяцам были уточнены в связи с пересмотром Росстатом статистики по промышленному производству в 2024 году и I полугодии 2025 года.

Как сообщалось, ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0-2,0%. При этом в комментариях к прогнозу ЦБ оценивал рост ВВП во II квартала на уровне 1,8%, а Росстат оценил рост во II квартале на уровне 1,1%, поэтому динамика ВВП пока идет ниже ожидаемой средней траектории ЦБ.

Минэкономразвития в базовом сценарии (от апреля) прогнозировало рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%, в 2026 году - 2,4%, в начале сентября представит уточненный прогноз, в котором с большой вероятностью понизит оценку на 2025 год.

Аналитики, опрошенные в начале августа "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,7%.