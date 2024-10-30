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Оборот разработчиков ПО в сентябре вырос на 27,5% в годовом выражении

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в сентябре 2024 года увеличился на 27,5% по сравнению с сентябрем 2023 года, сообщает Росстат.

По сравнению с августом 2024 года рост составил 56,4%.

В абсолютном выражении оборот указанных выше организаций составил в сентябре 488,7 млрд рублей.

В январе-сентябре оборот увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как говорится в материалах Росстата, оборот организаций, ведущих деятельность в области информационных технологий, в сентябре вырос в годовом выражении на 34%, а по сравнению с августом 2024 года – на 30,9%. В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост оборота составил 51,1%.

В абсолютном выражении оборот таких компаний составил в сентябре 182,3 млрд рублей.

Росстат
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