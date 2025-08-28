Brent подешевела до $67,45 за баррель

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии на данных об очередном снижении запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,39 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Резервы бензина на неделе, завершившейся 22 августа, уменьшились на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,79 млн баррелей.

Эксперты отмечают, что спрос на топливо в США вырос, поскольку автомобильный сезон продолжается. В то же время этот сезон подходит к концу, традиционно его завершением считается уикенд после дня труда (1 сентября), отмечает аналитик IG Тони Сикамор.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $67,45 за баррель, что на $0,6 (0,88%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,83 (1,2%), до $68,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,59 (0,92%), до $63,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,9 (1,4%), до $64,15 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими и торговыми новостями. В среду вступили в силу повышенные пошлины на импорт индийских товаров в США. Тарифы в размере 50% были введены с целью заставить Индию отказаться от закупок российской нефти. При этом участники рынка опасаются, что американские пошлины сильно ударят по индийской экономике и, соответственно, спросу на нефть в стране.

Трейдеры полагают, что нефтяной рынок столкнется с избытком поставок позднее в этом году на фоне наращивания добычи рядом стран, в том числе, в ОПЕК+, а также ослабления спроса.

"С учетом возможного масштаба избытка предложения на рынке, его перспективы явно являются "медвежьими", - отмечает аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон. - Ключевым фактором, способным спровоцировать рост цен, является вероятность ужесточения санкций в отношении России и введения вторичных пошлин".