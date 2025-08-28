Поиск

Brent подешевела до $67,45 за баррель

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии на данных об очередном снижении запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,39 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Резервы бензина на неделе, завершившейся 22 августа, уменьшились на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,79 млн баррелей.

Эксперты отмечают, что спрос на топливо в США вырос, поскольку автомобильный сезон продолжается. В то же время этот сезон подходит к концу, традиционно его завершением считается уикенд после дня труда (1 сентября), отмечает аналитик IG Тони Сикамор.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $67,45 за баррель, что на $0,6 (0,88%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,83 (1,2%), до $68,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,59 (0,92%), до $63,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,9 (1,4%), до $64,15 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими и торговыми новостями. В среду вступили в силу повышенные пошлины на импорт индийских товаров в США. Тарифы в размере 50% были введены с целью заставить Индию отказаться от закупок российской нефти. При этом участники рынка опасаются, что американские пошлины сильно ударят по индийской экономике и, соответственно, спросу на нефть в стране.

Трейдеры полагают, что нефтяной рынок столкнется с избытком поставок позднее в этом году на фоне наращивания добычи рядом стран, в том числе, в ОПЕК+, а также ослабления спроса.

"С учетом возможного масштаба избытка предложения на рынке, его перспективы явно являются "медвежьими", - отмечает аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон. - Ключевым фактором, способным спровоцировать рост цен, является вероятность ужесточения санкций в отношении России и введения вторичных пошлин".

Brent WTI США Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций США вырос в среду, S&P 500 обновил рекорд

Рынок акций США вырос в среду, S&P 500 обновил рекорд

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в июле до 0,4% с 1% в июне

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Рост зарплат в РФ в июне ускорился до 5,1% в реальном выражении после 4,2% в мае

Безработица в РФ в июле третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,2%

Росстат оценил рост ВВП в I полугодии в 1,2%

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7034 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });