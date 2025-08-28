"Мосбиржа" 4 сентября запустит торги мини-фьючерсами на акции "Полюса"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 4 сентября начнет торги на срочном рынке поставочными мини-фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Полюс", сообщила журналистам управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

Размер лота мини-фьючерсов в 10 раз меньше по сравнению с текущими фьючерсными контрактами на акции "Полюса".

Параметры мини-фьючерса: торговый код - PLZLM (короткий код - PX); лот - 10 акций; стоимость шага и минимальный шаг цены - 1 рубль.

Для нового фьючерса одновременно будут доступны две серии контрактов с исполнением в декабре 2025 года и в марте 2026 года.