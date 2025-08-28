Поиск

Walgreens разделится на несколько компаний, у сети аптек в США будет новый СEO

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американская Walgreens Boots Alliance, приобретенная инвестиционным фондом Sycamore Partners, объявила об изменении корпоративной структуры.

Компания разделится на несколько независимых структур. Помимо сети американских аптек Walgreens, это британская сеть Boots Group, оказывающая услуги в сфере здравоохранения Shields Health Solutions, специализирующаяся на медицинской помощи на дому CareCentrix, а также сеть терапевтических клиник VillageMD.

Новым CEO Walgreens станет Майк Моц, ранее возглавлявший американское розничное подразделение сети магазинов канцелярских товаров Staples. Тим Уэнтуорт, возглавлявший объединенную компанию с 2023 года, войдет в состав совета директоров Walgreens.

Сделка по покупке Walgreens за $10 млрд была объявлена в марте текущего года. Акции компании прекратили торговаться на бирже.

