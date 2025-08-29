ЭФКО стала полным владельцем компании, контролирующей производителя масла "Олейна"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Компания "ЭФКО" увеличила с 31,4% до 100% долю в ООО "Агроинвест", которая контролирует ООО "Масленица" (бывший актив американской Bunge в РФ, основной бренд - "Олейна"), сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее 68,6% принадлежали катарской "КГА Холдинг ЛЛС", владельцы которой не раскрывались.

Изменения отражены в ЕГРЮЛ с 27 августа.

"Агроинвест" (зарегистрирован в августе 2022 года) до 14 апреля этого года контролировал бизнесмен Карен Ванецян (акционер "ЭксОйл групп"). В сентябре 2022 года он стал владельцем компании "Бунге СНГ", которая в 2023 году была переименована в "Масленицу".

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge запустила в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. Предприятие выпускает его под торговыми марками "Олейна", Ideal, "Масленица" и др.

Согласно отчетности, выручка "Масленицы" в 2024 году выросла до 32,4 млрд рублей с 26,2 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль снизилась до 2,8 млрд рублей с 3,4 млрд рублей соответственно.

"ЭФКО" специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонеза и кетчупа. Мощности производственных площадок, расположенных в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае и Казахстане, способны перерабатывать свыше 4,5 млн тонн масличных в год.

Годовой оборот группы превышает 275 млрд рублей.