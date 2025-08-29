СД "Черкизово" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие 2025 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "Черкизово" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия этого года, сообщает компания.

"Черкизово" выплачивает дивиденды с 2014 года. Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия. По итогам первого полугодия 2024 года было выплачено 142,11 рубля на акцию, финальные дивиденды составили 98,92 рубля на акцию.

За 2023 год было выплачено 205,38 рубля на акцию, за первое полугодие - 118,43 рубля. В 2022 году дивиденды не выплачивались. По итогам первого полугодия 2021 года их размер составил 85,27 рубля на акцию, по итогам 2021 года - 148,05 рубля на акцию.

Основным владельцем группы "Черкизово" является семья ее основателя Игоря Бабаева: доля его сыновей, генерального директора группы Сергея Михайлова и председателя совета директоров Евгения Михайлова, - по 28,13%, их матери Лидии Михайловой - 15,46%, доля финансового директора Людмилы Михайловой - 0,42%. Испанской Grupo Fuertes (проект "Тамбовская индейка") принадлежит 8%. Free float - чуть более 2%.

Уставный капитал составляет 422 229 рублей, он разделен на 42 222 042 акции номиналом 1 копейка.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В группу входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

По итогам 2024 года консолидированная выручка группы увеличилась на 13,7%, до 259,281 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 4,7%, до 46,35 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 25,6%, до 20,353 млрд рублей.

В 2024 году группа реализовала 1,319 млн тонн мясной продукции, что на 8,9% больше, чем в 2023 году (1,211 млн тонн).