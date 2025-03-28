Акционеры группы "Черкизово" утвердили дивиденды за 2024 г. в 98,92 руб. на акцию

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Акционеры группы "Черкизово" на годовом собрании в четверг утвердили дивиденды по итогам 2024 года в 98,92 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.

Право на их получение имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 7 апреля 2025 года.

Акционеры также утвердили годовой отчет за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, избрали совет директоров в составе 9 человек.

"Черкизово" выплачивает дивиденды с 2014 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия. По итогам первого полугодия 2024 года дивиденды составили 142,11 рубля на акцию.

За 2023 год было выплачено по 205,38 рубля на акцию, за первое полугодие - 118,43 рубля. В 2022 году дивиденды не выплачивались. По итогам первого полугодия 2021 года их размер составил 85,27 рубля на акцию, по итогам 2021 года - 148,05 рубля на акцию.

Основным владельцем группы "Черкизово" является семья ее основателя Игоря Бабаева: доля его сыновей - генерального директора группы Сергея Михайлова и председателя совета директоров Евгения Михайлова - по 28,13%, их матери Лидии Михайловой - 15,46%, доля финансового директора Людмилы Михайловой - 0,42%. Испанской Grupo Fuertes (проект "Тамбовская индейка") принадлежит 8%. Free float - чуть более 2%.

Уставный капитал составляет 422 229 рублей, он разделен на 42 222 042 акции номиналом 1 копейка.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В группу входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

По итогам 2024 года консолидированная выручка группы увеличилась на 13,7%, до 259,281 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 4,7%, до 46,35 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 25,6%, до 20,353 млрд рублей.

В 2024 году группа реализовала 1,319 млн тонн мясной продукции, что на 8,9% больше, чем в 2023 году (1,211 млн тонн).