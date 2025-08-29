Добывающая золото в России Auriant в I полугодии увеличила EBITDA втрое

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, в I полугодии 2025 года увеличила EBITDA в 3 раза, до $9,1 млн, сообщила компания.

Выручка подскочила в 1,5 раза, до $27,7 млн за счет роста продаж на 4%, до 9 тыс. унций, и средней цены реализации на 42%.

Компания получила чистую прибыль $9,4 млн против убытка годом ранее.

Чистый долг Auriant на конец июня составил $47,5 млн. В I полугодии компания полностью погасила банковский кредит, и теперь долг почти полностью представлен обязательствами перед акционером.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

Показатель I полугодие 2025 I полугодие 2024 Динамика Производство золота, тыс. унций 7,101 7,022 1% Продажи золота, тыс. унций 9,025 8,685 4% Средняя цена реализации, $ за унцию 3071 2161 42% Средняя себестоимость произведенного золота, $ на унцию 2156 2080* 4% Выручка, $ млн 27,714 18,771 48% Себестоимость, $ млн (19,013) (14,793) 29% Чистая прибыль (убыток), $ млн 9,352 (1,437) - EBITDA, $ млн 9,082 3,056 197% Маржа EBITDA 33% 16% 16 п.п.

* показатель уточнен; в отчетности за I полугодие 2024 года был $2371

Auriant Mining - шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье.