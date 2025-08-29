Добывающая золото в России Auriant в I полугодии увеличила EBITDA втрое
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, в I полугодии 2025 года увеличила EBITDA в 3 раза, до $9,1 млн, сообщила компания.
Выручка подскочила в 1,5 раза, до $27,7 млн за счет роста продаж на 4%, до 9 тыс. унций, и средней цены реализации на 42%.
Компания получила чистую прибыль $9,4 млн против убытка годом ранее.
Чистый долг Auriant на конец июня составил $47,5 млн. В I полугодии компания полностью погасила банковский кредит, и теперь долг почти полностью представлен обязательствами перед акционером.
Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:
|Показатель
|I полугодие 2025
|I полугодие 2024
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|7,101
|7,022
|1%
|Продажи золота, тыс. унций
|9,025
|8,685
|4%
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|3071
|2161
|42%
|Средняя себестоимость произведенного золота, $ на унцию
|2156
|2080*
|4%
|Выручка, $ млн
|27,714
|18,771
|48%
|Себестоимость, $ млн
|(19,013)
|(14,793)
|29%
|Чистая прибыль (убыток), $ млн
|9,352
|(1,437)
|-
|EBITDA, $ млн
|9,082
|3,056
|197%
|Маржа EBITDA
|33%
|16%
|16 п.п.
* показатель уточнен; в отчетности за I полугодие 2024 года был $2371
Auriant Mining - шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье.