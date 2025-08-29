Поиск

Добывающая золото в России Auriant в I полугодии увеличила EBITDA втрое

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, в I полугодии 2025 года увеличила EBITDA в 3 раза, до $9,1 млн, сообщила компания.

Выручка подскочила в 1,5 раза, до $27,7 млн за счет роста продаж на 4%, до 9 тыс. унций, и средней цены реализации на 42%.

Компания получила чистую прибыль $9,4 млн против убытка годом ранее.

Чистый долг Auriant на конец июня составил $47,5 млн. В I полугодии компания полностью погасила банковский кредит, и теперь долг почти полностью представлен обязательствами перед акционером.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

ПоказательI полугодие 2025I полугодие 2024Динамика
Производство золота, тыс. унций7,1017,0221%
Продажи золота, тыс. унций9,0258,6854%
Средняя цена реализации, $ за унцию3071216142%
Средняя себестоимость произведенного золота, $ на унцию21562080*4%
Выручка, $ млн27,71418,77148%
Себестоимость, $ млн(19,013)(14,793)29%
Чистая прибыль (убыток), $ млн9,352(1,437)-
EBITDA, $ млн9,0823,056197%
Маржа EBITDA33%16%16 п.п.

* показатель уточнен; в отчетности за I полугодие 2024 года был $2371

Auriant Mining - шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье.

