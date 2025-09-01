Росимуществу предложили присоединиться к иску против МосБиржи, ГПБ и УГМК

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Группа миноритариев Petropavlovsk, которая в августе подала в суд на Московскую биржу, Газпромбанк и "Уральскую горно-металлургическую компанию" (УГМК), направила письмо в Росимущество с предложением присоединиться к иску или, если есть основания, инициировать обращение в правоохранительные органы.

По последним раскрытым данным, крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей 29% было "Южуралзолото", которое в свою очередь в июле перешло под контроль государства в лице Росимущества. То есть в ситуации с Petropavlovsk "могли быть нарушены и имущественные интересы Российской Федерации как косвенного владельца доли в активах компании", говорится в письме.

Весной 2022 года Газпромбанк, который был основным кредитором и покупателем золота Petropavlovsk, попал в санкционный список Великобритании. Это затруднило золотодобытчику сбыт и обслуживание долга, он начал пропускать платежи по процентам. Газпромбанк потребовал досрочного погашения, а вскоре передал права требования по обязательствам новым кредиторам. Смена кредиторов, крупнейшим из которых стала фирма "УГМК-Инвест", не освободила Petropavlovsk от досрочного погашения. Золотодобытчик был вынужден запустить процедуру несостоятельности и инициировать делистинг акций с LSE и Мосбиржи. В сентябре того же года "УГМК-Инвест" выкупила у Petropavlovsk все ключевые активы - рудники и производственные предприятия.

Своим иском миноритарии Petropavlovsk оспаривают делистинг золотодобытчика с Мосбиржи, а также требуют раскрыть документы по сделкам - по переуступке долга в пользу УГМК и по приобретению УГМК ключевых производственных активов Petropavlovsk. "Документы запрашиваются с целью их последующего анализа на предмет нарушения действующего законодательства, признаков нанесения ущерба имущественным интересам Российской Федерации и ее граждан", - поясняет инициативная группа.

До 22 октября присоединиться к требованиям могут любые акционеры Petropavlovsk.