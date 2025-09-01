Нефть Brent подорожала до $68,11 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются днем в понедельник, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:48 по московскому времени составляет $68,11 за баррель, что на $0,63 (0,93%) выше, чем на закрытие торгов в пятницу.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,65 (1,02%), до $64,66 за баррель.

Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса.

Участники рынка следят за геополитическими новостями. Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ШОС провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент России отметил, что российско-индийское сотрудничество активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства.

В прошлом месяце Вашингтон ввел дополнительные пошлины на импорт в США индийской продукции в связи с продолжающимися закупками Индией российской нефти. Инвесторы и эксперты опасались, что отказ Индии от таких закупок может изменить баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Поддержку рынку в понедельник оказывает ослабление американского доллара, повышающее привлекательность покупки нефтяных фьючерсов для трейдеров, пользующихся другими валютами, а также опасения относительно стабильности поставок российской нефти на фоне ударов, наносимых Украиной по энергетической инфраструктуре РФ.