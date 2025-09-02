Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $69,4 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем во вторник, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, оценивают итоги саммита ШОС и ждут выхода ключевых статданных США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:49 по Москве составила $69,4 за баррель, что на $1,25 (1,83%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $1,89 (2,95%) от уровня закрытия пятницы, до $65,9 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Росту цен на нефть способствует обеспокоенность в связи с возможными перебоями в поставках нефти из РФ на фоне интенсификации вооруженного конфликта с Украиной.

Между тем Белый дом в ближайшие дни рассмотрит возможности для воздействия на Россию, заявил в понедельник министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать варианты санкционного давления на РФ, поскольку конфликт на Украине все еще продолжается.

Помимо ситуации на Украине внимание рынка на этой неделе направлено на августовский отчет о безработице в США, который может существенно повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке на сентябрьском заседании. Снижение процентных ставок, как правило, стимулирует рост экономики и, как следствие, спроса на энергоносители. Судя по котировкам фьючерсов, вероятность снижения ставки на заседании ФРС в сентябре в настоящее время оценивается в 89,8%, по данным FedWatch.

Ожидания формирования избытка предложения на фоне ослабления спроса и наращивания добычи последнее время сдерживали подъем нефтяных цен.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти, увеличили свои квоты с 1 сентября. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, намеченного на 7 сентября, на котором будет обсуждаться дальнейшая политика этой группы.