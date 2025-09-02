Рынок акций РФ откатился ниже 2850 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился из-за сохраняющейся геополитической неопределенности относительно сроков мирного урегулирования конфликта на Украине и рисков введения новых антироссийских санкций со стороны Запада, а также на фоне комментариев ЦБ РФ относительно сохранения инфляционного давления, что может отсрочить дальнейшее смягчение ДКП регулятора. Индекс МосБиржи откатился ниже 2850 пунктов, обновив минимум с 6 августа.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2845,39 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1112,18 пункта (-1,7%); лидерами снижения выступили бумаги "Русала" (-4,4%), ПАО "Группа Позитив" (-4%), "Эн+ груп" (-3,8%), остальные blue chips снизились в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 сентября, составил 80,5947 руб. (+16,86 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-3,6%), МКБ (-3,5%), "Ростелекома" (-3,4%), "Группы компаний ПИК" (-3,3%), "Роснефти" (-2,9%), "Газпрома" (-2,7%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), "ВК" (-2,6%), "ММК" (-2,4%), "Норникеля" (-2,1%), "Северстали" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -3,5% "префы"), "АЛРОСА" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,6%), "Татнефти" (-1,4%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,3%), "НЛМК" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), "ФосАгро" (-1,1%), "Т-Технологии" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "Яндекса" (-0,2%).

Локальной поддержкой для акций "Газпрома" утром стали новости о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток", о чем сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогам переговоров лидеров трех стран в Пекине во вторник.

Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет, объем - 50 млрд кубометров в год. Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 млрд до 44 млрд кубометров в год.

Кроме того, Россия и Китай договорились об увеличении поставок по дальневосточному маршруту на 2 млрд кубометров в год (первоначальный объем поставок - 10 млрд кубометров в год), добавил глава "Газпрома".

Подорожали во вторник акции ПАО "Полюс" (+1,4%).

Зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции во вторник заявил, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) достаточно для возвращения инфляции к целевым 4% по итогам 2026 года. Заботкин отметил, что произошедшее ужесточение ДКП оказывает влияние на инфляцию: "Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются".

Между тем Заботкин сообщил, что инфляционные ожидания населения остаются высокими (ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу ЦБ), что отражает прошедшее в июле повышение тарифов.

"Рост инфляционных ожиданий в августе отчасти, а может, и во многом, отражает повышение регулируемых тарифов, которое произошло в июле. И как мы всегда отмечаем, сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне, на высоком уровне - это фактор, который при прочих равных ограничивает пространство для снижения ставки", - добавил он.

Также Заботкин заявил, что несвоевременное и излишне масштабное снижение ключевой ставки приведет не к экономии средств федерального бюджета, а к росту расходов в будущем.

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никаких конкретных договоренностей о проведении встречи президентов России и Украины, а также трехсторонней встречи с участием президента США в ходе саммита на Аляске 15 августа достигнуто не было.

"Пока то, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чем договаривались. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Главная договоренность саммита на Аляске - продолжение контактов по Украине, президенты России и США условились, как будут действовать дальше, сообщил Ушаков. Также он отметил, что конкретных предложений, связанных с повышением уровня делегаций на переговорах России и Украины, от американской стороны пока нет.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Трампа уже на этой неделе рассмотрит все возможности для воздействия на Россию. "Рассматриваем все возможные варианты. На этой неделе изучим их особенно пристально", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать варианты санкционного давления на Россию, поскольку с момента встречи Трампа с Путиным 15 августа на Аляске конфликт на Украине все еще продолжается.

Во вторник начались российско-китайские переговоры на высшем уровне в Пекине в рамках официального визита президента РФ в Китай. Уже подписаны 22 документа - меморандумы, протоколы, договоры, соглашения, сообщается на сайте Кремля. Документы охватывают такие сферы сотрудничества, как космос, атомная энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, сотрудничество СМИ, инновации, ветеринарно-санитарный контроль. Среди ключевых документов соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, инвесторы на российском рынке акций продолжали фиксировать прибыль на фоне внешних и внутренних новостей, индекс МосБиржи откатился ниже зоны поддержки 2850-2860 пунктов.

Глава Минфина США Скотт Бессент не исключил, что Вашингтон на этой неделе рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций. Внешний новостной негатив смягчили сообщения о подписании нового меморандума между "Газпромом" и китайской CNPC о стратегическом сотрудничестве. Между тем, зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции предупредил о последствиях избыточного и преждевременного снижения ключевой ставки. Китайские рынки во вторник снизились, также открылись в "минусе" рынки США после длинных выходных. Вечером во вторник с важным заявлением должен выступить президент США Дональд Трамп. В среду стоит обратить внимание на публикацию "Бежевой книги" ФРС и отчет Росстата по инфляции. Важных корпоративных новостей на российском рынке не ожидается, напомнил эксперт.

Если внешние сигналы не улучшатся, откроется путь к следующей технической поддержке у 2800 пунктов по индексу МосБиржи. Прогноз по индексу на 3 сентября - колебания в коридоре 2825-2925 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на рынке акций РФ игроки сохраняют осторожность на фоне нерешенных вопросов о сроках возможного мирного урегулирования конфликта на Украине, а также в ожидании итогов визита Владимира Путина в Китай и саммита ШОС. В фокусе внимания инвесторов - новые соглашения "Газпрома" по строительству новых газопроводов в Китай и увеличение экспортных объемов по существующим маршрутам после переговоров на саммите ШОС. В то же время неопределенность в геополитике и отсрочка конкретных решений по Украине приводят к нерешительности участников и ограничивают активность покупателей. Приток частных инвесторов и устойчивый интерес к облигациям сохраняют поддерживающий фон на рынке, однако макроэкономические данные указывают на тенденцию к более быстрому охлаждению экономики, чем ожидалось ранее.

На дневном графике индекс МосБиржи откатился ниже уровня поддержки 2850 пунктов, что дает сигнал на дальнейшее движение вниз внутри диапазона 2700-2850 пунктов, считает Магомедов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также констатируют, что российские инвесторы проявляют нерешительность в ожидании более четких сигналов относительно дальнейших геополитических событий и денежно-кредитной политики ЦБ.

Макроэкономические данные указывают на возможное замедление российской экономики, которая охлаждается быстрее, чем предполагалось ранее. Ожидаемый рост российского ВВП в 2025 году может составить 1,2% вместо прогнозируемых 1,5%, что может привести к сокращению базы для бюджетных доходов. Дефицит федерального бюджета в 2025 году может превысить запланированные 1,7% от ВВП, учитывая фактический рост до 2,2% от ВВП за первые семь месяцев года.

Неопределенность в отношении геополитики и данные о замедлении темпов роста российской экономики могут сдерживать рост фондовых индексов. Тем не менее позитивные новости из Китая, связанные с визитом президента России, и ожидания потенциальных соглашений в энергетической сфере могут в дальнейшем оказать локальную поддержку представителям нефтегазовой отрасли, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ ушел в "минус" по индексам в ожидании геополитических и корпоративных сигналов. Акции производителя труб "ТМК" (+3,9%, до 111,56 рубля) во вторник подскочили после новостей о подписании "Газпромом" и китайской CNPC меморандума о строительстве трубопровод "Сила Сибири 2", который, по словам Миллера, должен стать самым крупным проектом в газовой отрасли в мире - позитивный среднесрочный и долгосрочный сигнал как для акций ТМК, так и "Газпрома". Акционеры ТМК в начале августа одобрили переход на единую акцию, при этом цена выкупа для голосующих против присоединения дочерних компаний составит 116,1 руб. (выше текущего рынка) со сроком предъявления заявок до 15 сентября. ТМК в августе также отчиталась о получении убытка в I полугодии 2025 года по МСФО в размере 3,24 млрд руб. против убытка 1,8 млрд руб. годом ранее, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдались продажи, которые были вызваны неопределенностью в отношении дальнейших торговых и монетарных условий прежде всего в США. Кроме того, инвесторы фиксировали прибыль у рекордных и годовых максимумов. Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии также продвинулись ниже и стремились к минимумам с начала августа. Инвесторов, вопреки ожиданиям, не впечатлили достигнутые между РФ и Китаем на данный момент договоренности в энергетическом секторе, в частности, касающиеся проектов с "Газпромом". Во второй половине недели интересные корпоративные новости также могут поступить с Восточного экономического форума (ВЭФ), заключила Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, объемы торгов на рынке акций РФ остаются низкими, поскольку основная масса инвесторов не предпринимает никаких действий. Во вторник давление на рынок оказал геополитический фактор - президент США Дональд Трамп грозится вечером выступить на пока непонятную тему. Возможно, она будет касаться России. Если прозвучат какие-то особо негативные слова, то рынок акций РФ может ощутимо просесть, но потом его погонят вверх под заседание совета директоров ЦБ по ставке в следующую пятницу, считает эксперт.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,8-2,3%) и США (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 1,2-1,8% во главе с Nasdaq).

Трейдеры оценивают итоги саммита ШОС и ждут новостей, касающихся торговой политики США после недавнего решения апелляционного суда по пошлинам. В минувшую пятницу суд постановил, что американский президент Трамп незаконно воспользовался чрезвычайными полномочиями для введения пошлин на импорт, поскольку установление торговых тарифов является прерогативой Конгресса. Пошлины, однако, пока действуют, поскольку суд отложил выполнение своего постановления, и у администрации Трампа есть время до 14 октября, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде.

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 2,1% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2% в июле. Аналитики в среднем ожидали, что темп роста цен в августе останется на уровне предыдущего месяца, по данным Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 48,7 пункта по сравнению с 48 пунктами месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49 пунктов, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о её ослаблении.

Цены на нефть

На нефтяном рынке во вторник цены выросли на опасениях относительно стабильности российских поставок сырья на фоне интенсификации вооруженного конфликта с Украиной. Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, оценивают итоги саммита ШОС и ждут выхода ключевых статданных США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $68,95 за баррель (+1,2% и +1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $65,39 за баррель (+2,2% к уровню пятницы).

Белый дом в ближайшие дни рассмотрит возможности для воздействия на Россию, заявил в понедельник министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать варианты санкционного давления на РФ, поскольку конфликт на Украине все еще продолжается.

Помимо ситуации на Украине внимание рынка на этой неделе направлено на августовский отчет о безработице в США, который может существенно повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке на сентябрьском заседании. Снижение процентных ставок, как правило, стимулирует рост экономики и, как следствие, спроса на энергоносители. Судя по котировкам фьючерсов, вероятность снижения ставки на заседании ФРС в сентябре в настоящее время оценивается в 89,8%, по данным FedWatch.

Ожидания формирования избытка предложения на фоне ослабления спроса и наращивания добычи последнее время сдерживали подъем нефтяных цен.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти, увеличили свои квоты с 1 сентября. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, намеченного на 7 сентября, на котором будет обсуждаться дальнейшая политика этой группы.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже упали акции ПАО "Арсагера" (-6,6%), ПАО "Наука-Связь" (-6,3%), "ЭЛ5-Энерго" (-4,4%), ПАО "Светофор Групп" (-4,3% и -3,2% "префы"), "СПБ биржи" (-3,6%), ПАО "Ренессанс страхование" (-3,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,2%).

Совет директоров "Новабев групп" (-0,4%, до 445,8 рублей), одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, рекомендовал дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 20 рублей на акцию, сообщила компания. Датой закрытия реестра акционеров, которые будут иметь право на получение дивидендов, предложено 18 октября 2025 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли группы не менее двух раз в год.

Выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+3,2%), бумаги ПАО "Россети Томск" (+2,5%), "Росгосстраха" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,18 млрд рублей (из них 14,05 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,1 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 4,6 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).