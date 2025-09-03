Президент РФ назвал рыночной формулу цены газа по "Силе Сибири 2"

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цена поставок газа по газопроводу "Сила Сибири 2" из России в Китай носит объективный и рыночный характер, будет определяться по формуле и является результатом взаимовыгодных договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Здесь нет никакой благотворительности - ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договорённости. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе. И, кстати, цена на этот продукт, она формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по формуле определённой. А носит эта формула чисто объективный характер и рыночный", - сказал он.

Путин заметил, что, несмотря на рецессию, например, в ведущих экономиках еврозоны, мировая экономика развивается, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому потребности в энергоресурсах растут, в том числе в Китае, экономика которого продолжает оставаться одним из локомотивов мировой экономики. Он подчеркнул, что, несмотря на замедление темпов роста китайской экономики, экономика растет от увеличенной базы - "и 5 с лишним процентов роста ВВП, которые сегодня наблюдаем, это другие 5 с лишним процентов, чем 10-15 лет назад".

"Поэтому есть потребности (в газе - ИФ) у растущей китайской экономики, есть возможности поставок этого сырья у нас. В конце концов, это не приурочено к нашей встрече. Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон. Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам, не по каким-то завышенным, как это сейчас мы видим в той же еврозоне", - подчеркнул Путин.

Глава российского государства заметил, что "самое главное, это стабильная поставка, надёжная поставка".

"Все удовлетворены, все довольны этим результатом, честно говоря, я тоже. Все-таки "Газпром" – одна из наших ведущих компаний. У него появляются, расширяются новые рынки", - сказал он.

Путин напомнил, что с учетом всех предполагаемых маршрутов поставок, в Китай будет экспортироваться свыше 100 млрд куб. м газа в год.

Как сообщалось, "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок газа по построенному газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 млрд кубометров газа в год. По "Силе Сибири 2" предполагается поставлять 50 млрд кубометров газа. Поставки по Дальневосточному маршруту, которые планируется начать в 2027 году, компании договорились увеличить с 10 млрд до 12 млрд кубометров газа в год.