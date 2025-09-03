Рынок акций РФ в среду подрос к 2870п по индексу МосБиржи

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг урегулирования военного конфликта на Украине, при этом некоторую поддержку вечером оказали заявления на эту тему президента РФ Владимира Путина по итогам его визита в Китай. Индекс МосБиржи подрос в район 2870 пунктов во главе с бумагами "РусГидро" (+3,2%), "ММК" (+2,7%) и "ВК" (+2,6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2867,55 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1117,32 пункта (+0,5%), Цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 сентября, составил 80,8488 руб. (+25,41 копейки).

