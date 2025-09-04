Поиск

Число заявок на пособие по безработице в США выросло на 8 тыс., превысив прогнозы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс. - до 237 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Неделей ранее число новых заявок составило 229 тыс.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 230 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 231 тыс. по сравнению с 228,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 23 августа, сократилось до 1,940 млн по сравнению с пересмотренными 1,944 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,960 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,954 млн.

