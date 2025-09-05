Глава ВТБ не видит качественного ухудшения в экономике за последний квартал

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ не видит качественного ухудшения в экономике за последний квартал по своим клиентам, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ.

"Я качественного какого-то ухудшения в экономике за последний квартал не заметил по нашим клиентам. Как сегодня президент сказал, и кредитование в общем сохраняется, поэтому пока угроз каких-то не вижу кризиса. Я не думаю, что они будут. Жизнь показала, что экономика достаточно живучая", - заявил он.

"Я тоже сторонник того, чтобы ставку снижали быстрее. У меня для этого есть шкурные интересы, потому что для нас высокая ставка - это большие убытки. Те, кто считают, что банки наживаются... У нас портфель большой генерит убытки, в ипотеке прежде всего. Я думаю, что можно (снижать ключевую ставку - ИФ). Но с другой стороны, пока, мне кажется, сценарий такой же, как и планировали: то есть инфляция все-таки снижается, темпы роста падают, а Центральный банк начал снижать ставку. Все вроде бы происходит по законам жанра. Быстрее или медленнее, всегда можно скорректировать. Я поэтому просто не вижу каких-то проблем. Я думаю, что если у нас будет ситуация, еще квартал, какая разница - рецессия или не рецессия, пока предприятия как-то выдерживают это", - добавил Костин.

По его мнению, если ситуация в экономике ухудшится, а инфляция продолжит замедляться, Центральный банк ускорит снижение ключевой ставки.

Он не стал прогнозировать, какое решение примет совет директоров ЦБ по ключевой ставке 12 сентября.

"Я прекратил давать (прогноз). (...) Мне кажется, главное, что тренд есть, а гадание, ну что там интересного? Ну один или два (процентных пункта - ИФ)", - сказал он.