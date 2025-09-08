Котировки "М.Видео" упали к уровню декабря на новости о возможной открытой допэмиссии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Котировки "М.Видео" днем в понедельник откатились к уровню конца декабря 2024 года на новостях о том, что совет директоров компании 8 сентября может предложить акционерам отказаться от допэмиссии по закрытой подписке обратно на открытую.

На "Мосбирже" к 14:03 акции "М.Видео" стоили 86,45 рубля (-4,2%), минимум сделок составил 85,6 рубля (-5,4%); объем торгов составил 187,6 млн рублей.

Допэмиссия "М.Видео" по закрытой подписке была утверждена в конце июня 2025 года. При этом в мае 2025 года компания отказалась от допэмиссии по открытой подписке.