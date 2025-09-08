"М.Видео" вновь меняет формат допэмиссии акций с закрытой подписки на открытую

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" на заседании 8 сентября рассматривает ряд вопросов об изменении формата допэмиссии акций, говорится в сообщении компании.

Так, совет директоров после заседания может предложить акционерам отказаться от допэмиссии по закрытой подписке обратно на открытую и утвердить порядок определения цены размещения бумаг.

Допэмиссия по закрытой подписке была утверждена акционерами в конце июня 2025 года. При этом в мае 2025 года, спустя год после анонса, компания отказалась от допэмиссии акций по открытой подписке.

"Совет директоров внимательно смотрит за состоянием фондового рынка и рассматривает различные возможности для финансирования компании", - прокомментировали "Интерфаксу" предстоящие изменения в пресс-службе "М.Видео".

В мае "М.Видео" сообщило о получении 30 млрд рублей от акционеров для реализации новой стратегии до 2027 года. После этого компания приступила к работе над допэмиссией акций по закрытой подписке, которая позволила бы акционерам, предоставившим средства, получить ее бумаги. В августе Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ПАО "М.Видео", а завершить размещение планировалось в III квартале.

Общий объем допэмиссии мог составить до 500 млн акций номинальной стоимостью 10 рублей за бумагу.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на "Московской бирже".