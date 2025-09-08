Поиск

ФПК получила полугодовой чистый убыток по МСФО в 512 млн рублей

Чистый долг компании вырос в 4,2 раза до 48,7 млрд рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Чистый убыток АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) по МСФО составил в I полугодии 2025 года 512 млн рублей против чистой прибыли в размере 11,3 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчете эмитента.

Получение убытка обусловлено опережающим ростом операционных расходов над доходами, а также увеличением процентных расходов.

Выручка компании за отчетный период выросла на 14,1%, до 201,6 млрд рублей. Ключевыми факторами увеличения выручки названы проведение ежегодной индексации тарифа на 11,6% с 1 декабря 2024 года и реализация маркетинговых инструментов в дерегулированном сегменте, а также изменение системы тарифообразования и субсидирования перевозок.

Показатель EBITDA сократился в отчетном периоде на 20,2% и составил 23,5 млрд рублей, это "обусловлено тем, что рост расходов осуществлялся более высокими темпами по сравнению с ростом выручки". Рентабельность по EBITDA сократилась с 16,7% в I полугодии 2024 года до 11,7% в соответствующем периоде текущего года.

Чистый долг компании вырос за 6 месяцев этого года в 4,2 раза, достигнув 48,7 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,8 против 0,2 годом ранее.

"Значение показателя "Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев" изменилось в связи с увеличением потребности в заемном финансировании и снижением остатков денежных средств на счетах ФПК", - поясняется в отчете.

Капитальные затраты ФПК выросли в январе-июне 2025 г. в 1,4 раза, составив 49,9 млрд рублей.

"Федеральная пассажирская компания" создана 3 декабря 2009 года, а с 1 апреля 2010 года начала самостоятельную деятельность в качестве перевозчика. ФПК занимается перевозкой пассажиров в дальнем следовании. Владельцем 100% минус одна акция компании является ОАО "Российские железные дороги".

Перевозки пассажиров в дальнем следовании на сети РЖД в I полугодии 2025 года выросли на 0,8%, до 59,1 млн человек.

ФПК РЖД
