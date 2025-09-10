Фармкомпания Novo Nordisk сократит 9 тысяч рабочих мест

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk сократит 9 тысяч рабочих мест в рамках программы трансформации бизнеса, что, как ожидается, позволит добиться ежегодной экономии на расходах в размере 8 млрд датских крон ($1,3 млрд) к концу 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Цель планируемой трансформации - упрощение структуры операций, повышение скорости принятия решений, а также перенаправление ресурсов в сегмент препаратов для лечения диабета и ожирения, имеющий возможности для роста.

Сокращения коснутся 11% штата компании, который насчитывает 78,4 тысячи человек. В Дании будут сокращены около 5 тысяч человек.

Разовые расходы, связанные с реорганизацией бизнеса, в текущем году составят порядка 8 млрд крон, отмечают в Novo Nordisk. В связи с этим компания резко ухудшила прогноз роста операционной прибыли без учета курсовых разниц на 2025 год - до 4-10% с ожидавшихся в августе 10-16%.

В феврале 2025 года Novo Nordisk ожидала, что темпы роста этого показателя в 2025 году могут достигнуть 27%.

В пресс-релизе компании отмечается, что сокращение рабочих мест коснется различных направлений бизнеса и затронет ее штаб-квартиру. Сэкономленные средства будут направлены в том числе на исследования и разработки. Реализация программы сокращений начинается немедленно, и сотрудники, которых она затронет, будут уведомлены об этом в ближайшие месяцы.

С начала 2025 года капитализация Novo Nordisk снизилась на 44,3%.