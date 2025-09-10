Поиск

СД "Группа Аренадата" может пересмотреть программу мотивации сотрудников

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) может пересмотреть положения мотивационной программы сотрудников.

В повестку дня заседания совета директоров компании 16 сентября внесен пункт "Об изменении основных положений программы развития и материального стимулирования персонала".

В рамках действующей программы мотивации сотрудников компания может использовать привилегированные акции типов "А", "Б", "В" и "Г". Общий объем этих выпусков - 14% от целевой структуры капитала.

Эти акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции компании. Причем сами бумаги могут быть использованы как в рамках программы мотивации сотрудников, так и для конвертации долей миноритарных участников операционных компаний группы в акции "Группы Аренадата".

Конвертация привилегированных акций в рамках программы мотивации в обыкновенные может быть осуществлена после 1 января 2026 года в соотношении 1 к 1.

Осенью 2024 года "Группа Аренадата" конвертировала привилегированные акции типа "Б" (9,16 тысячи бумаг, 3,94% от уставного капитала) в обыкновенные акции, которые были использованы для обмена долями с миноритарными участниками ООО "Аренадата Софтвер" (основная операционная компания группы - по итогам 6 месяцев 2024 года ее вклад в консолидированную выручку группы составил 85%). В результате обмена "Группа Аренадата" увеличила свою долю в этой "дочке" до 95% с 92,95%. Также часть этих акций была использована для мотивации миноритарных участников и ключевого топ-менеджмента "Аренадата Софтвер".

Оставшаяся часть выпущенных привилегированных акций - 10,06% от целевой структуры капитала, находиться в ЗПИФ "Мир больших данных", который контролирует "Группа Аренадата".

В августе "Группа Аренадата" скорректировала свой прогноз по росту выручки в 2025 году в сторону уменьшения - до 20-30% с 40%. "Рост выручки в отчетном периоде составит 20-30% (7,2-7,8 млрд рублей - ИФ), - говорилось в сообщении компании. - Этот прогноз отражает текущую оценку, основанную на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и может измениться в последующем периоде".

Такую корректировку прогноза компания объясняла высокой стоимостью фондирования для заказчиков и сохранением неопределенности в стратегии их развития (в части перехода на российские программные продукты - ИФ).

Ранее "Группа Аренадата" сообщала, что планирует по итогам 2025 года увеличить выручку на 40% и более (до 8,4 млрд рублей - ИФ) в случае смягчения ДКП. Эти ожидания по росту выручки компания связывала, в частности, с планами по увеличению числа заказчиков до более чем 210 компаний (150 в 2024 году). Теперь же "Группа Аренадата" ожидает увеличение их числа до 190.

Также компания рассчитывала на кросс-продажи и соответственно увеличение числа своих продуктов, используемых одним заказчиком (2,3 продукта на одного клиента в настоящее время). Сейчас в продуктовом портфеле "Группы Аренадата" 15 решений.

По итогам 2024 года выручка "Группы Аренадата" по МСФО выросла в 1,5 раза, до 6 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,9 млрд рублей, показав рост на 33%, а NIC - 2,2 млрд рублей (рост на 62%).

Как сообщалось, в конце сентября-начале октября 2024 года группа провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей.

В конце прошлого года в результате реорганизации акционерами "Группы Аренадата" стали ЗПИФ "Аврора Капитал" с долей в 8,792% (находится под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"), ЗПИФ "Турмалин Инвест" с долей в 15,807% (под управлением ООО "Баланс Эссет Менеджмент") и еще одна организация, информация о которой не раскрывается. В целом, на тот момент основным акционерам компании принадлежало 79,41% акций, топ-менеджменту - 2,6%, free float составлял 17,99%.

В состав группы входит пять компаний: "Аренадата Софтвер", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог" и "Тера Интегро".

Группа Аренадата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Нефть Brent подорожала до $67,05 за баррель

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });