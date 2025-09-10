СД "Группа Аренадата" может пересмотреть программу мотивации сотрудников

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) может пересмотреть положения мотивационной программы сотрудников.

В повестку дня заседания совета директоров компании 16 сентября внесен пункт "Об изменении основных положений программы развития и материального стимулирования персонала".

В рамках действующей программы мотивации сотрудников компания может использовать привилегированные акции типов "А", "Б", "В" и "Г". Общий объем этих выпусков - 14% от целевой структуры капитала.

Эти акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции компании. Причем сами бумаги могут быть использованы как в рамках программы мотивации сотрудников, так и для конвертации долей миноритарных участников операционных компаний группы в акции "Группы Аренадата".

Конвертация привилегированных акций в рамках программы мотивации в обыкновенные может быть осуществлена после 1 января 2026 года в соотношении 1 к 1.

Осенью 2024 года "Группа Аренадата" конвертировала привилегированные акции типа "Б" (9,16 тысячи бумаг, 3,94% от уставного капитала) в обыкновенные акции, которые были использованы для обмена долями с миноритарными участниками ООО "Аренадата Софтвер" (основная операционная компания группы - по итогам 6 месяцев 2024 года ее вклад в консолидированную выручку группы составил 85%). В результате обмена "Группа Аренадата" увеличила свою долю в этой "дочке" до 95% с 92,95%. Также часть этих акций была использована для мотивации миноритарных участников и ключевого топ-менеджмента "Аренадата Софтвер".

Оставшаяся часть выпущенных привилегированных акций - 10,06% от целевой структуры капитала, находиться в ЗПИФ "Мир больших данных", который контролирует "Группа Аренадата".

В августе "Группа Аренадата" скорректировала свой прогноз по росту выручки в 2025 году в сторону уменьшения - до 20-30% с 40%. "Рост выручки в отчетном периоде составит 20-30% (7,2-7,8 млрд рублей - ИФ), - говорилось в сообщении компании. - Этот прогноз отражает текущую оценку, основанную на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и может измениться в последующем периоде".

Такую корректировку прогноза компания объясняла высокой стоимостью фондирования для заказчиков и сохранением неопределенности в стратегии их развития (в части перехода на российские программные продукты - ИФ).

Ранее "Группа Аренадата" сообщала, что планирует по итогам 2025 года увеличить выручку на 40% и более (до 8,4 млрд рублей - ИФ) в случае смягчения ДКП. Эти ожидания по росту выручки компания связывала, в частности, с планами по увеличению числа заказчиков до более чем 210 компаний (150 в 2024 году). Теперь же "Группа Аренадата" ожидает увеличение их числа до 190.

Также компания рассчитывала на кросс-продажи и соответственно увеличение числа своих продуктов, используемых одним заказчиком (2,3 продукта на одного клиента в настоящее время). Сейчас в продуктовом портфеле "Группы Аренадата" 15 решений.

По итогам 2024 года выручка "Группы Аренадата" по МСФО выросла в 1,5 раза, до 6 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,9 млрд рублей, показав рост на 33%, а NIC - 2,2 млрд рублей (рост на 62%).

Как сообщалось, в конце сентября-начале октября 2024 года группа провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей.

В конце прошлого года в результате реорганизации акционерами "Группы Аренадата" стали ЗПИФ "Аврора Капитал" с долей в 8,792% (находится под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"), ЗПИФ "Турмалин Инвест" с долей в 15,807% (под управлением ООО "Баланс Эссет Менеджмент") и еще одна организация, информация о которой не раскрывается. В целом, на тот момент основным акционерам компании принадлежало 79,41% акций, топ-менеджменту - 2,6%, free float составлял 17,99%.

В состав группы входит пять компаний: "Аренадата Софтвер", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог" и "Тера Интегро".