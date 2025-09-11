МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доходы от российского нефтеэкспорта в августе снизились к июлю на 6,4% (на $0,92 млрд) - до $13,51 млрд, что на 8,5% меньше аналогичного периода прошлого года, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечают эксперты, доходы РФ от поставок остаются на уровне пятилетних минимумов.

При этом физические объемы экспорта уменьшились всего на 70 тыс. баррелей в сутки - до 7,26 млн б/с (или на 1%) к предыдущему месяцу, а по сравнению с прошлым годом рост составляет 4,6%.

Поставки нефти составляли 4,7 млн б/с (-30 тыс. б/с к июлю и +330 тыс. б/с г/г), экспорт нефтепродуктов снизился к предыдущему месяцу на 40 тыс. б/с, до 2,57 млн б/с и не изменился г/г.

Цены на нефть марки Urals в прошлом месяце снизились более чем на $3 за баррель по сравнению с июлем, увеличив дисконт к Brent, и оказались ниже price cap - на уровне около $56/б. Кратковременный сбой в закупках на индийских НПЗ удвоил скидки на нефть Urals, поставляемую на Западное побережье Индии, по сравнению с Дубаем - до $4/б, указывают в МЭА.

Агентство оценивало добычу РФ в августе на уровне 9,3 млн б/с (снижение на 30 тыс. б/с к июлю), при этом около 250 тыс. б/с временно переведены в запасы из-за повреждений на нефтеперерабатывающих заводах.

Потолок цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, с 3 сентября был снижен с $60/б до $47,6/б. До 18 октября действует price cap в $60/б для контрактов, заключенных до 20 июля.