Поиск

МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доходы от российского нефтеэкспорта в августе снизились к июлю на 6,4% (на $0,92 млрд) - до $13,51 млрд, что на 8,5% меньше аналогичного периода прошлого года, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечают эксперты, доходы РФ от поставок остаются на уровне пятилетних минимумов.

При этом физические объемы экспорта уменьшились всего на 70 тыс. баррелей в сутки - до 7,26 млн б/с (или на 1%) к предыдущему месяцу, а по сравнению с прошлым годом рост составляет 4,6%.

Поставки нефти составляли 4,7 млн б/с (-30 тыс. б/с к июлю и +330 тыс. б/с г/г), экспорт нефтепродуктов снизился к предыдущему месяцу на 40 тыс. б/с, до 2,57 млн б/с и не изменился г/г.

Цены на нефть марки Urals в прошлом месяце снизились более чем на $3 за баррель по сравнению с июлем, увеличив дисконт к Brent, и оказались ниже price cap - на уровне около $56/б. Кратковременный сбой в закупках на индийских НПЗ удвоил скидки на нефть Urals, поставляемую на Западное побережье Индии, по сравнению с Дубаем - до $4/б, указывают в МЭА.

Агентство оценивало добычу РФ в августе на уровне 9,3 млн б/с (снижение на 30 тыс. б/с к июлю), при этом около 250 тыс. б/с временно переведены в запасы из-за повреждений на нефтеперерабатывающих заводах.

Потолок цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, с 3 сентября был снижен с $60/б до $47,6/б. До 18 октября действует price cap в $60/б для контрактов, заключенных до 20 июля.

МЭА Urals
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 году на 52 тыс. б/с до 737 тыс. б/с

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

Цена нефти Brent снизилась до $67,26 за баррель

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Fitch повысило прогноз цен на медь до 2028 года и пересмотрело оценки для других металлов

Росстат сообщил о дефляции в августе в 0,4%

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });