Brent на прогнозе МЭА подешевела до $66,49 за баррель

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось вечером в четверг, инвесторы реагируют на новый прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

К 17:19 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1 (1,48%), до $66,49 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,1 (1,73%), до $62,57 за баррель.

МЭА повысило оценки по росту мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тыс. б/с.

"Рост мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с", - сообщается в отчете агентства. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

"Цены сегодня падают, реагируя на слабый прогноз МЭА, который указывает на огромный профицит на нефтяном рынке в следующем году", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Кроме того, опубликованные накануне данные Минэнерго США показали рост резервов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

