Поиск

Brent подешевела до $65,88 за баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются на растущих опасениях того, что рынок столкнется с избытком предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

К 8:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,74%) до $65,88 за баррель. В четверг Brent подешевела на $1,12 (1,7%), до $66,37 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,53 (0,85%), до $61,84 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,3 (2%), до $62,37 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило оценки роста мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тысяч баррелей в сутки.

"Повышение мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с", - говорится в отчете МЭА. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с избыток ее предложения на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти за прошлую неделю на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Рост запасов энергоносителей в США говорит о более слабом, чем ожидалось, летнем спросе и усиливает опасения по поводу избытка предложения, сказал The Wall Street Journal аналитик Sky Links Capital Group Дэниел Такиеддин.

"Трейдеры сейчас пытаются найти баланс между ожиданиями слабого спроса и избытка предложения с одной стороны и усилением геополитической напряженности с другой", - говорит эксперт.

С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8% в связи с опасениями обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожиданиями усиления давления на покупателей российской нефти со стороны США и Европы.

Brent WTI МЭА ОПЕК США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7147 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });