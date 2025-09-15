Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2025 года составило $25,1 млрд, что на 39,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $41,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса на сайте Банка России.

Профицит счета текущих операций в июле 2025 года составил $1,7 млрд после отрицательного сальдо $0,3 млрд в июне (уточнена предыдущая оценка сальдо в июне, согласно которой оно было положительным и оценивалось в $0,7 млрд). В июле 2024 года сальдо было отрицательным (-$0,6 млрд).

Профицит торгового баланса РФ в январе-июле 2025 года уменьшился на 12,8% - до $70,7 млрд по сравнению с $81,1 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит торгового баланса в июле увеличился на 41,9%, до $13,2 млрд, относительно показателя июня ($9,3 млрд). Показатель июля текущего года по сравнению с июлем 2024 года ($10,2 млрд) больше на 29,4%.