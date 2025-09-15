Поиск

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2025 года составило $25,1 млрд, что на 39,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $41,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса на сайте Банка России.

Профицит счета текущих операций в июле 2025 года составил $1,7 млрд после отрицательного сальдо $0,3 млрд в июне (уточнена предыдущая оценка сальдо в июне, согласно которой оно было положительным и оценивалось в $0,7 млрд). В июле 2024 года сальдо было отрицательным (-$0,6 млрд).

Профицит торгового баланса РФ в январе-июле 2025 года уменьшился на 12,8% - до $70,7 млрд по сравнению с $81,1 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит торгового баланса в июле увеличился на 41,9%, до $13,2 млрд, относительно показателя июня ($9,3 млрд). Показатель июля текущего года по сравнению с июлем 2024 года ($10,2 млрд) больше на 29,4%.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });