В России продажи алкоголя за восемь месяцев снизились на 11,4%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В России в январе-августе 2025 года розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилась в годовом измерении на 11,4%, до 132,6 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Темпы снижения немного замедлились. За первые семь месяцев года сокращение составляло 12,1%.

Наибольшее падение, как и ранее, произошло на рынке слабоалкогольных напитков: в 8,9 раза, до 1,2 млн дал.

Розничные продажи водки снизились на 3,9%, до 47,8 млн дал, коньяка - на 9,6%, до 8,2 млн дал. В то же время реализация ликероводочных изделий выросла на 15%, до 11,8 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 77,3 млн дал, что на 3,9% меньше прошлогоднего.

Падают и продажи вина. В январе-августе виноградных вин было реализовано 37,3 млн дал, что на 1,3% меньше, чем год назад, шампанских - 13,1 млн дал (на 2,8% меньше). Реализация ликерных вин упала на 11,3%, до 776,4 тысячи дал, плодовой алкогольной продукции - в четыре раза, до 1,8 млн дал.