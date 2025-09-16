Поиск

В России продажи алкоголя за восемь месяцев снизились на 11,4%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В России в январе-августе 2025 года розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилась в годовом измерении на 11,4%, до 132,6 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Темпы снижения немного замедлились. За первые семь месяцев года сокращение составляло 12,1%.

Наибольшее падение, как и ранее, произошло на рынке слабоалкогольных напитков: в 8,9 раза, до 1,2 млн дал.

Розничные продажи водки снизились на 3,9%, до 47,8 млн дал, коньяка - на 9,6%, до 8,2 млн дал. В то же время реализация ликероводочных изделий выросла на 15%, до 11,8 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 77,3 млн дал, что на 3,9% меньше прошлогоднего.

Падают и продажи вина. В январе-августе виноградных вин было реализовано 37,3 млн дал, что на 1,3% меньше, чем год назад, шампанских - 13,1 млн дал (на 2,8% меньше). Реализация ликерных вин упала на 11,3%, до 776,4 тысячи дал, плодовой алкогольной продукции - в четыре раза, до 1,8 млн дал.

Росалкогольтабакконтроль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7170 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });