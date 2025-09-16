Хорватия готова поставить более 12 млн тонн нефти в Венгрию и Словакию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Хорватия готова удовлетворить все потребности Венгрии и Словакии в нефти благодаря поставкам по Адриатическому нефтепроводу, заявил CNN премьер-министр страны Андрей Пленкович.

"Вы знаете, что у Хорватии есть так называемый Адриатический трубопровод для доставки нефти нашим соседям, и мы проверили все его мощности. Хорватия может гарантировать сегодня как Венгрии, так и Словакии, поставку более 12 млн тонн нефти любой необходимой смеси, чтобы обеспечить все потребности нефтеперерабатывающего завода в городе Сазхаломбатта (Венгрия) и НПЗ в Братиславе (Словакия)" - сказал он.

Пленкович напомнил, что президент США Дональд Трамп готов ввести более значимые санкции против России только в случае, если все страны Евросоюза откажутся от российской нефти: "Именно поэтому существуют различные маршруты поставок для всех тех стран, которые теоретически нуждались в российской нефти. Если этот вопрос будет адекватно решен, а мы считаем, что для этих двух стран проблемы решаются Адриатическим трубопроводом, то, я думаю, мы могли бы прийти к совместному решению на уровне ЕС".

Также премьер-министр Хорватии отметил, что страна способствует укреплению энергетической безопасности Европы, расширяя мощности СПГ-терминала на острове Крк.

Адриатическим нефтепроводом управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF). JANAF эксплуатирует магистральные нефтепроводы страны и часть нефтепровода "Адрия", осуществляет транспортировку нефти из порта и терминала Омишаль (о. Крк) для хорватских и зарубежных нефтеперерабатывающих заводов в Восточной и Центральной Европе.