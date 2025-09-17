Brent подешевела до $68,34 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в среду после роста в течение трех сессий подряд.

К 8:14 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,19%), до $68,34 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,03 (1,5%), до $68,47 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,15%), до $64,42 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,22 (1,9%), до $64,52 за баррель.

Инвесторы оценивают последствия ударов по инфраструктуре для поставок российской нефти и новые заявления относительно санкций против нефтяного сектора России, а также ждут решения по процентной ставке от Федеральной резервной системы США.

Reuters сообщил со ссылкой на источники в отрасли, что "Транснефть" проинформировала производителей нефти о возможном ограничении приема нефти в систему, если атаки на инфраструктуру продолжатся, а также прекратила прием сырья на хранение. Компания опровергла эту информацию, назвав ее "фейком".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что у нее состоялся "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом о взаимодействии по усилению экономического давления на Россию.

"Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики", - написала она в соцсети, отметив, что Еврокомиссия "предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива".

Вечером в среду завершится заседание ФРС. Участники рынка уверены, что Федрезерв снизит базовую процентную ставку впервые с декабря прошлого года. Смягчение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,42 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.