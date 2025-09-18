Поиск

Brent подешевела до $67,73 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг, , инвесторы оценивают итоги заседания ФРС, а также данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

К 8:07 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,32%), до $67,73 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,52 (0,76%), до $67,95 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,27 (0,42%), до $63,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,47 (0,73%), до $64,05 за баррель.

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца 2025 года.

Внимание рынка привлекло не столько снижение ставки, сколько пессимистичные сигналы от главы ФРС Джерома Пауэлла, отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Он подчеркнул ослабление рынка труда и устойчивость высокой инфляции, - написала она. - На этом фоне снижение ставки выглядит как мера, направленная на обуздание рисков, а не на стимулирование спроса".

Указание на то, что ФРС продолжит снижение ставки, говорит о том, что в ЦБ считают риски для экономики со стороны безработицы более существенными, чем со стороны инфляции, отметил главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти в аналитической записке.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей - до 415,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина на той неделе сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

Brent WTI США ФРС Минэнерго Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Пауэлл заявил, что никто не знает, в каком состоянии экономика США будет через три года

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

Производители гречки в августе повысили цены на 10,5%

"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Цена Аи-92 на бирже второй день подряд бьет рекорды

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году

Chery пообещал потенциальным инвесторам сократить присутствие в России к 2027 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });