Brent подешевела до $67,73 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг, , инвесторы оценивают итоги заседания ФРС, а также данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

К 8:07 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,32%), до $67,73 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,52 (0,76%), до $67,95 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,27 (0,42%), до $63,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,47 (0,73%), до $64,05 за баррель.

Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца 2025 года.

Внимание рынка привлекло не столько снижение ставки, сколько пессимистичные сигналы от главы ФРС Джерома Пауэлла, отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Он подчеркнул ослабление рынка труда и устойчивость высокой инфляции, - написала она. - На этом фоне снижение ставки выглядит как мера, направленная на обуздание рисков, а не на стимулирование спроса".

Указание на то, что ФРС продолжит снижение ставки, говорит о том, что в ЦБ считают риски для экономики со стороны безработицы более существенными, чем со стороны инфляции, отметил главный экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти в аналитической записке.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей - до 415,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина на той неделе сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.