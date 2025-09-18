Nvidia инвестирует $5 млрд в Intel

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Nvidia Corp. инвестирует $5 млрд в испытывающего проблемы конкурента Intel Corp. в рамках партнерства для совместной разработки новых чипов для персональных компьютеров и центров обработки данных (ЦОД), сообщает Intel.

Nvidia приобретет акции Intel на $5 млрд по цене $23,28 за бумагу. На закрытие торгов в среду бумаги Intel стоили $24,9.

Акции Intel подскочили на 29% на предварительных торгах в четверг и достигли максимального уровня с июля прошлого года. Цена бумаг Nvidia поднимается на 2,9%.

В рамках партнерства Intel будет разрабатывать специализированные чипы для их последующей интеграции в платформы искусственного интеллекта Nvidia, предназначенные для ЦОД. Также компания будет работать над созданием чипов для ПК.

При этом в соглашении не упоминается использование Nvidia производственных мощностей Intel для выпуска собственных чипов.

Ранее сообщалось, что правительство США приобрело 10% акций Intel.