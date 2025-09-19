Поиск

"КрасАвиа" назвала хакерскую атаку возможной причиной сбоя в работе информсистем

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сбой в работе информационных систем "КрасАвиа", предположительно, связан хакерской атакой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Предположительно, причина сбоя в работе информационных систем авиакомпании связана с хакерской атакой. Сейчас ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить на следующей неделе", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что ни один рейс авиакомпании не был задержан из-за сбоя.

Сбой в работе информационных систем произошел в авиакомпании "КрасАвиа" в четверг.

В связи с этим наблюдались перебои в работе клиентских сервисов и пассажирам было рекомендовано следить за информацией на табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи.

АО "КрасАвиа" создано в 2007 году на базе ГП "Эвенкия-Авиа". Полностью принадлежит Красноярскому краю. Авиапарк состоит из самолетов АTR-72, АТR-42, Як-42, Ан-24, Ан-26, L-410, а также вертолетов Ми-8 разных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 30 регулярных направлений, в том числе международное Красноярск - Улан-Батор.

