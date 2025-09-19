Поиск

Brent подешевела до $67,18 за баррель

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе вечером в пятницу, испытывая давление со стороны опасений относительно спроса.

К 17:26 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,39%), до $67,18 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,17 (0,27%), до $63,4 за баррель.

Ранее на торгах цена Brent опускалась до $66,85 за баррель, цена WTI - до $62,83 за баррель.

Решение Федеральной резервной системы США о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, принятое по итогам заседания в среду, было воспринято трейдерами как сигнал о слабости американской экономики.

Регулятор отметил появление признаков ухудшения ситуации на американском труда. Рост числа рабочих мест в США резко замедлился в июле-августе, тогда как безработица достигла 4,3% - максимума с октября 2021 года.

Новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Аналитики Citi прогнозируют, что нефть марки Brent подешевеет примерно до $60 к концу 2025 года на фоне избытка предложения на рынке. Базовый прогноз банка предусматривает, что средняя стоимость Brent в период со второго по четвертый квартал следующего года составит $62 за баррель.

По оценкам экспертов, нефтяной рынок испытает избыток предложения в размере порядка 1,1 млн баррелей в сутки в 2025 году и 1,6 млн б/с в 2026 году, поскольку ОПЕК+ продолжает наращивать добычу в условиях отсутствия сигналов о существенном увеличении мирового спроса на топливо.

Brent WTI ОПЕК США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Цена размещения в рамках SPO ВТБ составила 67руб./акция

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

"Ъ" сообщил о планах Сбера выкупить долю АФК "Система" в производителе микроэлектроники "Элемент"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });