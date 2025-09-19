Brent подешевела до $67,18 за баррель

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе вечером в пятницу, испытывая давление со стороны опасений относительно спроса.

К 17:26 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,39%), до $67,18 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,17 (0,27%), до $63,4 за баррель.

Ранее на торгах цена Brent опускалась до $66,85 за баррель, цена WTI - до $62,83 за баррель.

Решение Федеральной резервной системы США о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, принятое по итогам заседания в среду, было воспринято трейдерами как сигнал о слабости американской экономики.

Регулятор отметил появление признаков ухудшения ситуации на американском труда. Рост числа рабочих мест в США резко замедлился в июле-августе, тогда как безработица достигла 4,3% - максимума с октября 2021 года.

Новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Аналитики Citi прогнозируют, что нефть марки Brent подешевеет примерно до $60 к концу 2025 года на фоне избытка предложения на рынке. Базовый прогноз банка предусматривает, что средняя стоимость Brent в период со второго по четвертый квартал следующего года составит $62 за баррель.

По оценкам экспертов, нефтяной рынок испытает избыток предложения в размере порядка 1,1 млн баррелей в сутки в 2025 году и 1,6 млн б/с в 2026 году, поскольку ОПЕК+ продолжает наращивать добычу в условиях отсутствия сигналов о существенном увеличении мирового спроса на топливо.