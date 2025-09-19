Volkswagen ухудшил годовой прогноз рентабельности из-за Porsche

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen (VW) понизил прогноз операционной рентабельности на 2025 год до 2-3% с 4-5%, говорится в его сообщении.

Компания теперь также ожидает нулевой чистый денежный поток в автомобильном сегменте, а не 1-3 млрд евро, как ранее.

При этом VW по-прежнему прогнозирует выручку на уровне предыдущего года (324,7 млрд евро).

Компания зафиксирует списание гудвилла в размере около 3 млрд евро в отношении Porsche AG, в которой ей принадлежит контрольный пакет акций, однако при определении размера дивидендов за 2025 год этот фактор учитывать не намерена.

Кроме того, ухудшение годовых прогнозов и изменение реализуемых вместе с Volkswagen операционных планов Porsche окажет негативное влияние на операционную прибыль VW в размере порядка 2,1 млрд евро в 2025 году.