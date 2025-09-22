Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Акции "М.Видео" на "Московской бирже" подешевели на 21% (до 62,55 рубля за штуку), их цена опустилась к минимумам с 4 мая 2009 года на новостях о допэмиссии.

ПАО "М.Видео" предложило акционерам увеличить уставный капитал ритейлера на 15 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 рублей, говорится в материалах к повестке внеочередного собрания акционеров компании. Собрание пройдет 13 октября.

Также акционерам предлагается утвердить объем объявленных акций "М.Видео" в размере до 2 млрд штук.