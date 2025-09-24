TotalEnergies будет оператором крупнейшего во Франции проекта ВИЭ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - TotalEnergies выиграла контракт французского правительства стоимостью 4,5 млрд евро на разработку и строительство ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 1,5 ГВт в консорциуме с германской RWE, сообщила французская компания.

Это крупнейший проект в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) во Франции.

Министерство промышленности и энергетики Франции объявило консорциум победителем тендера на строительство морской ветроэлектростанции Centre Manche 2. Он будет отвечать за проектирование, разработку, строительство и эксплуатацию ВЭС, которая будет расположена более чем в 40 километрах побережья Нормандии.

После завершения строительства ВЭС будет вырабатывать около 6 ТВт.ч в год и обеспечивать экологически чистой электроэнергией более 1 млн французских домохозяйств.

TotalEnergies, как оператор проекта, примет окончательное инвестиционное решение к началу 2029 года. Ожидается, что производство электроэнергии на ВЭС начнется в 2033 году.

С начала 2025 года капитализация TotalEnergies снизилась на 1,6% (до 117 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 6,5%.

Капитализация RWE с начала года выросла на 28,3% (до 27,3 млрд евро) при росте индекса DAX на 18,5%.