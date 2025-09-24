Поиск

TotalEnergies будет оператором крупнейшего во Франции проекта ВИЭ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - TotalEnergies выиграла контракт французского правительства стоимостью 4,5 млрд евро на разработку и строительство ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 1,5 ГВт в консорциуме с германской RWE, сообщила французская компания.

Это крупнейший проект в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) во Франции.

Министерство промышленности и энергетики Франции объявило консорциум победителем тендера на строительство морской ветроэлектростанции Centre Manche 2. Он будет отвечать за проектирование, разработку, строительство и эксплуатацию ВЭС, которая будет расположена более чем в 40 километрах побережья Нормандии.

После завершения строительства ВЭС будет вырабатывать около 6 ТВт.ч в год и обеспечивать экологически чистой электроэнергией более 1 млн французских домохозяйств.

TotalEnergies, как оператор проекта, примет окончательное инвестиционное решение к началу 2029 года. Ожидается, что производство электроэнергии на ВЭС начнется в 2033 году.

С начала 2025 года капитализация TotalEnergies снизилась на 1,6% (до 117 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 6,5%.

Капитализация RWE с начала года выросла на 28,3% (до 27,3 млрд евро) при росте индекса DAX на 18,5%.

RWE TotalEnergies Франция Нормандия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Ставка ЦБ РФ

В ЦБ РФ не видят оснований для пересмотра нейтральной ставки

Букмекеров переведут на оборотный налог

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

"Корпорация СТС" заявила о готовности передать "Облкоммунэнерго" государству

Индекс IMOEX2 на вечерних торгах упал ниже 2700 п впервые с 14 июля на заявлениях Трампа

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Банки РФ в августе сократили чистую прибыль почти вдвое

Кабмин обсуждает введение запрета на экспорт дизтоплива для непроизводителей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7227 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ68 материалов
Бюджет РФБюджет РФ52 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });