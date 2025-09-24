Минфин РФ досрочно выполнил квартальный план размещения ОФЗ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России досрочно выполнило квартальный план размещения ОФЗ, продав с начала III квартала с учетом первого аукциона, состоявшегося 24 сентября, ценные бумаги на общую сумму почти 1,55 трлн рублей по номиналу при плане в 1,5 трлн рублей. Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил за этот период 1,377 трлн рублей.

Перевыполнения квартального плана размещения нового госдолга Минфину удалось достичь, как и в первом полугодии 2025 года, лишь за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Наибольшие объемы размещения ОФЗ на первичных аукционах в III квартале были зафиксированы 30 июля (на сумму 215,785 млрд рублей по номиналу при выручке 199,3 млрд рублей) и 16 июля (на сумму 200,05 млрд рублей по номиналу и выручке 178,885 млрд рублей).