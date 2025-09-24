Минфин в III квартале разместил ОФЗ на 1,57 трлн руб. по номиналу при плане в 1,5 трлн руб.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в III квартале 2025 года разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 1,57 трлн рублей по номиналу (без учета дополнительных размещений после аукционов 24 сентября) при квартальном плане в 1,5 трлн рублей по номиналу. Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 1,389 трлн рублей.

Перевыполнения на 4,6% квартального плана размещения нового госдолга Минфину удалось достичь, как и в первом полугодии 2025 года, лишь за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Наибольшие объемы размещения ОФЗ на первичных аукционах в III квартале были зафиксированы 30 июля (на сумму 215,785 млрд рублей по номиналу при выручке 199,3 млрд рублей) и 16 июля (на сумму 200,05 млрд рублей по номиналу и выручке 178,885 млрд рублей).

В I квартале 2025 года ведомство разместило ОФЗ на сумму 1,403 трлн рублей по номиналу при квартальном плане в 1 трлн рублей (перевыполнение плана составило 40,3%). Объем выручки - 1,098 трлн рублей. Во II квартале Минфин продал ОФЗ на общую сумму 1,466 трлн рублей по номиналу при плане в 1,3 трлн рублей (перевыполнение плана на 12,8%). Объем выручки составил 1,182 трлн рублей.

Таким образом, за первые 9 месяцев текущего года Минфин продал гособлигации на общую сумму 4,438 трлн рублей по номиналу (суммарный поквартальный план - 3,8 трлн рублей) при выручке 3,669 трлн рублей (76,7% от первоначально запланированного объема внутренних заимствованной на весь 2025 год, без учета внесенных Минфином в сентябре поправок в бюджет).

Согласно закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2025 год предполагала валовые внутренние заимствования в размере 4,781 трлн рублей, объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ - 3,365 трлн рублей (с учетом погашений облигаций на сумму 1,416 трлн рублей).

Объем внутренних заимствований РФ в 2025 году планируется увеличить на 2,2 трлн рублей в связи с ростом дефицита федерального бюджета, говорится в пояснительной записке Минфина, с которой ознакомился источник "Интерфакса". Согласно предложенным Минфином поправкам, объем размещения ОФЗ в текущем году будет увеличен до 6,981 трлн рублей. При том же объеме погашений в 1,416 трлн рублей чистое привлечение вырастет до 5,565 трлн рублей. Оценка дефицита бюджета в 2025 году, согласно осенним поправкам, повышена до 2,6% ВВП с 1,7% ВВП.