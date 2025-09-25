Поиск

МТС вложит 6,5 млрд рублей в развитие собственной инфраструктуры ЦОД

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" инвестирует 6,5 млрд рублей в развитие собственной инфраструктуры центров обработки данных в ближайшие годы, сообщил глава MWS Cloud (MTS Web Services, входит в "Экосистему МТС) Игорь Зарубинский .

В презентации MWS указано, что инвестиции будут направлены на развитие второго модуля ЦОД GreenBush, строительство нового ЦОД в Наро-Фоминске. Также средства пойдут на поддержание работы ЦОД "Авантаж" (насчитывает 2240 серверных стоек).

"В ближайшие годы мы введем в эксплуатацию почти 2 тысячи серверных стоек в наших дата-центрах < ... > Для этого мы проинвестируем в развитие ЦОД порядка 6,5 млрд рублей", - отметил Зарубинский.

Планируемая мощность нового ЦОДа в Наро-Фоминске - 20 МВт. Это будет модульный ЦОД на 1200 стоек, соответствующий Tier III. Сроки реализации проекта - около 1,5 лет.

25 сентября в ЦОДе GreenBush был запущен второй модуль на 600 серверных стоек. Общая вместимость дата-центра после ввода в эксплуатацию нового модуля выросла до 1300 серверных стоек, а общая мощность составила 12 МВт. Инвестиции в строительство нового модуля составили 2,8 млрд рублей в 2024-2025 годах (часть этих средств учитывается в прогнозе инвестиций на развитие ЦОДов - ИФ).

Кроме того, компания планирует строительство третьего модуля в GreenBush, еще на 600 стоек повышенной мощности. Также в 2026 году планируется запуск в тестовом режиме ИИ-ЦОДа в GreenBush - в нем будет еще 12 стоек мощностью 60-105 кВт каждая с жидкостным охлаждением. Инвестиции в реализацию этих мощностей не приводятся.

Мощности ЦОД группы МТС объединяют 15 объектов в России, в том числе 2 коммерческих дата-центра (GreenBush и "Авантаж"), суммарно на 10 тысяч стоек. Еще 4 ЦОДа находятся в стадии проектирования и строительства.

Наро-Фоминск МТС MWS Игорь Зарубинский Авантаж GreenBush
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Глава ЦБ пообещала рассмотреть идею признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли

Костин допустил, что банки РФ в 2025 г. могут получить 3-4 трлн рублей прибыли
Ставка ЦБ РФ

Набиуллина отметила, что ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС

ЦБ РФ допускает краткосрочную реакцию цен на повышение НДС

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

РФ планирует направить 37,2 млрд руб. на льготные автокредиты и лизинг в 2026 году

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Власти Крыма пообещали обеспечить АЗС бензином Аи-95 в нужном объеме в течение двух дней

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7231 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });