МТС вложит 6,5 млрд рублей в развитие собственной инфраструктуры ЦОД

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" инвестирует 6,5 млрд рублей в развитие собственной инфраструктуры центров обработки данных в ближайшие годы, сообщил глава MWS Cloud (MTS Web Services, входит в "Экосистему МТС) Игорь Зарубинский .

В презентации MWS указано, что инвестиции будут направлены на развитие второго модуля ЦОД GreenBush, строительство нового ЦОД в Наро-Фоминске. Также средства пойдут на поддержание работы ЦОД "Авантаж" (насчитывает 2240 серверных стоек).

"В ближайшие годы мы введем в эксплуатацию почти 2 тысячи серверных стоек в наших дата-центрах < ... > Для этого мы проинвестируем в развитие ЦОД порядка 6,5 млрд рублей", - отметил Зарубинский.

Планируемая мощность нового ЦОДа в Наро-Фоминске - 20 МВт. Это будет модульный ЦОД на 1200 стоек, соответствующий Tier III. Сроки реализации проекта - около 1,5 лет.

25 сентября в ЦОДе GreenBush был запущен второй модуль на 600 серверных стоек. Общая вместимость дата-центра после ввода в эксплуатацию нового модуля выросла до 1300 серверных стоек, а общая мощность составила 12 МВт. Инвестиции в строительство нового модуля составили 2,8 млрд рублей в 2024-2025 годах (часть этих средств учитывается в прогнозе инвестиций на развитие ЦОДов - ИФ).

Кроме того, компания планирует строительство третьего модуля в GreenBush, еще на 600 стоек повышенной мощности. Также в 2026 году планируется запуск в тестовом режиме ИИ-ЦОДа в GreenBush - в нем будет еще 12 стоек мощностью 60-105 кВт каждая с жидкостным охлаждением. Инвестиции в реализацию этих мощностей не приводятся.

Мощности ЦОД группы МТС объединяют 15 объектов в России, в том числе 2 коммерческих дата-центра (GreenBush и "Авантаж"), суммарно на 10 тысяч стоек. Еще 4 ЦОДа находятся в стадии проектирования и строительства.