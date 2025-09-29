Поиск

Brent подешевела до $69,79 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются утром в понедельник после роста на предыдущей неделе.

К 8:11 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,48%), до $69,79 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,71 (1,02%), до $70,13 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,42 (0,64%), до $65,3 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,74 (1,14%), до $65,72 за баррель.

На прошлой неделе обе марки подорожали примерно на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

В начале недели на котировки оказывают давление сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тысяч баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Аналитики отмечают, что фактическое увеличение добычи может оказаться меньше заявленного, поскольку у некоторых стран нет возможности быстро нарастить объемы производства.

"С учетом того, что многие производители, за исключением Саудовской Аравии, по сути уперлись в потолок добычи, будущие увеличения поставок ОПЕК+ будут существенно ниже, чем объявленные цифры", - пишут аналитики RBC Capital Markets.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 424 единицы, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на одну и составило 117 единиц.

Brent Baker Hughes WTI ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7254 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });