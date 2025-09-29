Brent подешевела до $69,79 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются утром в понедельник после роста на предыдущей неделе.

К 8:11 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,48%), до $69,79 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,71 (1,02%), до $70,13 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,42 (0,64%), до $65,3 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,74 (1,14%), до $65,72 за баррель.

На прошлой неделе обе марки подорожали примерно на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

В начале недели на котировки оказывают давление сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тысяч баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Аналитики отмечают, что фактическое увеличение добычи может оказаться меньше заявленного, поскольку у некоторых стран нет возможности быстро нарастить объемы производства.

"С учетом того, что многие производители, за исключением Саудовской Аравии, по сути уперлись в потолок добычи, будущие увеличения поставок ОПЕК+ будут существенно ниже, чем объявленные цифры", - пишут аналитики RBC Capital Markets.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 424 единицы, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на одну и составило 117 единиц.