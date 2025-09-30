В Японии в августе розничные продажи упали впервые за 3,5 года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Японии розничные продажи в августе упали на 1,1% в годовом исчислении, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Это первое сокращение показателя за 3,5 года (с февраля 2022 года) и самое значительное снижение за четыре года (с августа 2021 года).

Аналитики ожидали повышения в среднем на 1%, сообщает Trading Economics. В июле продажи выросли на пересмотренные 0,4%, а не на 0,3%, как было объявлено первоначально.

В прошлом месяце продажи продуктов питания и напитков уменьшились на 0,2%, автомобилей - на 7,9%, топлива - на 7,2%, тогда как одежды и аксессуаров - увеличились на 0,8%, фармацевтической и косметической продукции - на 2,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в августе сократились также на 1,1% - максимально с августа 2021 года. В июле они упали на 1,6%.

Объем промышленного производства в Японии в августе, по предварительным данным, снизился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3% в годовом выражении. Месяцем ранее показатели уменьшились на 1,2% и 0,4% соответственно.

Количество домов, строительство которых было начато в стране, в августе опустилось на 9,8% в годовом выражении, сообщило министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Эксперты предполагали снижение на 4,8%.

Показатель уменьшился по итогам пятого месяца подряд. В июле он снизился на 9,7%.