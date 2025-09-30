Поиск

Акции "М.Видео" подорожали на 9,5% на новостях об интересе инвесторов к допэмиссии компании

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В начале основных торгов на "Мосбирже" акции "М.Видео" подорожали на 9,5% (до 63,4 рубля за штуку) на сообщениях об интересе иностранных инвесторов к допэмиссии компании.

ПАО "М.Видео" ведет переговоры со стратегическими инвесторами по участию в предстоящей допэмиссии, часть договоренностей находится в завершающей стадии, в частности - с крупнейшим онлайн-ритейлером Китая JD.com, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. Какую долю в допэмиссии "М.Видео" может получить JD.com, собеседники издания не уточнили.

Представитель "М.Видео" отказался от комментариев.

По словам источника издания, близкого к "М.Видео", стороны также обсуждают размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах торговой сети и развитие трансграничной торговли через онлайн-канал продаж российского ритейлера.

13 октября акционеры "М.Видео" рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на 15 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Также акционерам предлагается отказаться от допэмиссии бумаг по закрытой подписке и утвердить объем объявленных акций "М.Видео" в размере до 2 млрд штук.

Изменение формата допэмиссии связано с тем, что закрытая допэмиссия не позволяла привлекать новых стратегических инвесторов. Открытая подписка решает эту проблему и делает выпуск доступным не только для действующих акционеров, пояснил источник "Ведомостей", близкий к компании.

По словам представителя "М.Видео", средства от допэмиссии пойдут на снижение долговой нагрузки, пополнение оборотного капитала и развитие стратегических проектов, включая маркетплейс и финтехсервисы.

JD.com в июле 2025 года договорилась о покупке германской Ceconomy AG (владеет сетями MediaMarkt и Saturn), которой принадлежит и 15% акций ПАО "М.Видео". РБК сообщал, что JD.com не просто планирует быть косвенным совладельцем "М.Видео", а заинтересована в развитии бизнеса в России и продвижении своих товаров через российского ритейлера. 18 сентября антимонопольный регулятор ФРГ уже одобрил сделку, но окончательное решение должно принять министерство экономики Германии.

Источник "Ведомостей", близкий к "М.Видео", говорит, что компании и JD.com еще предстоит обсудить юридические вопросы, связанные с получением разрешения на сделку по выкупу части допэмиссии ПАО от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями Германии.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже.

