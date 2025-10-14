Поиск

"М.Видео" в рамках допэмиссии может максимально увеличить свой УК в 9,3 раза

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "М.Видео" на внеочередном собрании 13 октября утвердили отмену проведения допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу открытого формата, сообщила компания.

Максимальный объем допэмиссии может составить 1,5 млрд акций номиналом 10 рублей.

Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет установлена советом директоров и определена не позднее даты начала размещения акций.

Уставный капитал компании в настоящий момент составляет 1,797 млрд рублей, он разделен на 179,77 млн акций стоимостью 10 рублей. Таким образом, уставный капитал в результате допэмиссии может быть максимально увеличен в 9,3 раза.

Ожидается, что ключевые этапы размещения завершатся до конца года.

"Этот формат позволяет завершить процесс докапитализации от наших действующих акционеров и привлечь новые инвестиции. Средства от дополнительной эмиссии будут направлены на снижение долговой нагрузки компании, пополнение оборотного капитала с целью поддержки роста бизнеса и достижения новых стратегических целей компании", - прокомментировал гендиректор "М.Видео" Феликс Либ.

Допэмиссия по закрытой подписке была утверждена акционерами в конце июня 2025 года. При этом в мае 2025 года, спустя год после анонса, компания отказалась от допэмиссии акций по открытой подписке.

Ранее "М.Видео" сообщило о получении 30 млрд рублей от акционеров для реализации новой стратегии до 2027 года. После этого компания приступила к работе над допэмиссией акций по закрытой подписке, которая позволила бы акционерам, предоставившим средства, получить ее бумаги. В августе Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ПАО "М.Видео", а завершить размещение планировалось в III квартале.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России. Акции компании обращаются на "Московской бирже".

