Поиск

Samsung и SK Hynix будут поставлять чипы памяти для проекта Stargate компании OpenAI

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix заключили предварительные соглашения о поставках чипов памяти для проекта Stargate компании OpenAI.

Компании объявили об этом после встречи с главой OpenAI Сэмом Альтманом в Сеуле.

Альтман подписал соглашение о намерениях, предусматривающее включение Samsung Electronics и SK Hynix в проект, в котором уже принимают участие такие компании, как Nvidia Corp. и Oracle Corp.

Общий спрос со стороны OpenAI на полупроводниковые пластины может достигнуть 900 тыс. в месяц по мере глобального расширения проекта Stargate, отмечают южнокорейские компании.

Такой прогноз спроса превышает более чем вдвое нынешние мировые мощности по производству чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), что подчеркивает масштаб проекта и ускорение глобального развития ИИ, говорится в сообщении SK Hynix.

Подписанное соглашение о намерениях также предполагает создание долгосрочного партнерства между OpenAI и южнокорейскими компаниями. Партнеры планируют помогать властям Южной Кореи в развитии внутренней ИИ-экосистемы.

Ряд других компаний группы Samsung, в том числе Samsung SDS Co., Samsung C&T Corp. и Samsung Heavy Industries, также будут сотрудничать с OpenAI в сфере технологий будущего.

SK Telecom Co. совместно с OpenAI построят специализированный дата-центр на юго-западе страны.

В дальнейшем Альтман намерен посетить Тайбэй, где встретится с представителями Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Hon Hai Precision Industry Co.

Samsung OpenAI SK Hynix Южная Корея Сэм Альтман США Stargate
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Золото обновило рекорд на фоне шатдауна в США

Золото обновило рекорд на фоне шатдауна в США

Нефть Brent подорожала до $66,31 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,31 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7266 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });