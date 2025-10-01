Samsung и SK Hynix будут поставлять чипы памяти для проекта Stargate компании OpenAI

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix заключили предварительные соглашения о поставках чипов памяти для проекта Stargate компании OpenAI.

Компании объявили об этом после встречи с главой OpenAI Сэмом Альтманом в Сеуле.

Альтман подписал соглашение о намерениях, предусматривающее включение Samsung Electronics и SK Hynix в проект, в котором уже принимают участие такие компании, как Nvidia Corp. и Oracle Corp.

Общий спрос со стороны OpenAI на полупроводниковые пластины может достигнуть 900 тыс. в месяц по мере глобального расширения проекта Stargate, отмечают южнокорейские компании.

Такой прогноз спроса превышает более чем вдвое нынешние мировые мощности по производству чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), что подчеркивает масштаб проекта и ускорение глобального развития ИИ, говорится в сообщении SK Hynix.

Подписанное соглашение о намерениях также предполагает создание долгосрочного партнерства между OpenAI и южнокорейскими компаниями. Партнеры планируют помогать властям Южной Кореи в развитии внутренней ИИ-экосистемы.

Ряд других компаний группы Samsung, в том числе Samsung SDS Co., Samsung C&T Corp. и Samsung Heavy Industries, также будут сотрудничать с OpenAI в сфере технологий будущего.

SK Telecom Co. совместно с OpenAI построят специализированный дата-центр на юго-западе страны.

В дальнейшем Альтман намерен посетить Тайбэй, где встретится с представителями Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Hon Hai Precision Industry Co.